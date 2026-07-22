Три училища в Хасково ще бъдат обновени с над 3,4 млн. евро

Три училищна в Хасково ще бъдат обновени и модернизирани по проект на Община Хасково на стойност 3 443 046,36 евро, съобщиха от местната администрация.

Мерки за енергийна ефективност ще бъдат въведени в НУ „Г. С. Раковски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Христо Смирненски“. Проектът е част от Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., по процедура за пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради.

Предвиждат се строително-монтажни дейности, подобряване на енергийните характеристики на сградите, изграждане на достъпна среда, както и инсталиране на системи за производство на електроенергия от слънчева енергия за собствено потребление, комбинирани със системи за съхранение на енергия.

Очаква се след реализацията на проекта трите училища да постигнат минимум 30% спестяване на първична енергия, намаляване на разходите за отопление и електроенергия, както и по-ниски въглеродни емисии.От общината посочват, че обновяването ще подобри условията за обучение и ще превърне училищните сгради в по-модерна и устойчива среда за учениците.

Междувременно Община Хасково вече има одобрено и друго проектно предложение – „Пилотна енергийна общност Хасково“, по което предстои подписване на договор. Стойността му е 345 949 евро.

В рамките на този проект ще бъдат изградени системи за производство на електроенергия от възобновяеми източници и батерии за съхранение в обществени сгради – ОУ „Шандор Петьофи“, Областна администрация – Хасково и СУ „Васил Левски“.