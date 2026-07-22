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Граждани алармират за рискова организация на движението при ремонта на бул. „България“ в Хасково

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    Сигнали от граждани постъпиха относно потенциално рискови ситуации в ремонтирания участък на булевард „България“ в Хасково.

    Според очевидци, по време на извършваните дейности по фрезоване на пътната настилка в платното по посока от сградата на Община Хасково към драматично-кукления театър, преминаващите автомобили са били принудени да маневрират в непосредствена близост до работещата тежка механизация. Подобна бе и ситуацията в района на кръстовището с улица „Преслав“ до Съдебната палата.

    С оглед повишаване на безопасността, шофьорите призовават за подобряване на временната организация на движението и осигуряване на последващ контрол от страна на Пътна или Общинска полиция.

    Източник: Haskovo.NET

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