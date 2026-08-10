Нова ВиК авария остави части от Хасково с нарушено водоподаване

Нова авария на главен водопровод за Хасково наруши водоподаването в няколко квартала на града.

Аварията е възникнала около 11:15 часа днес по главния водопровод за Хасково от „Северна зона“. Повредата е в района на складовете на бившата „Гражданска защита“.

За няколко часа с нарушено водоподаване ще бъдат части от кварталите „Любен Каравелов“, „Кенана“ – в района от улица „Зеленика“ до улица „Бряст“, както и части от „Дружба 1“ и „Орфей“.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня.