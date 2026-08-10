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Задържаха двама хасковлии в Кърджали за ало измама на възрастна кърджалийка,взели ѝ 9500 €

Двама хасковлии са задържани по случай с извършена телефонна измама в Кърджали, при която 82-годишна кърджалийска предаде 9500 евро. Това съобщаиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Мним полицай успял да я убеди да предаде парите с цел разкриване на телефонни измамници. За БТА от пресцентъра уточняват, че измамата се случи на 3 август около 18:50 часа, когато първо на стационарния, а след това и на мобилния телефон на жената позвънил мъж, представил се за служител на МВР. Мнимият полицай разпитал жената с каква сума разполага в дома си и обяснил, че трябва да я предаде за предотвратяване на телефонна измама. На улица в близост до дома си тя връчила плик с 9500 евро. Сигнал за измамата е подаден няколко дни по-късно в Районното управление в Кърджали от представител на семейството, който едва тогава разбрал за предадените пари. 

Като съпричастни към измамата са установени и задържани 42-годишен мъж и 44-годишна жена, които по първоначални данни са лицата, пристигнали в Кърджали, за да приберат парите от 82-годишната кърджалийка. В близост до дома на потърпевшата мъжът прибрал плик с 9500 евро. Посредниците пътували до Русе, където по указания на организаторите на измамата, оставили парите в кош за боклук. По случая е образувано досъдебно производство за измама и работата продължават криминалисти и разследващ полицай в РУ-Кърджали. Полицията отново напомня на гражданите да не предават пари на непознати по никакъв повод.

БТА

Снимка: Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

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