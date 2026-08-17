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НАП спира за дни част от услугите си заради обновяване

Част от услугите на Националната агенция за приходите (НАП) няма да бъдат достъпни от 18:00 часа на 26 август до 31 август 2026 г. Причината е технологично обновяване на една от основните информационни системи на агенцията, съобщиха от офиса на приходната агенция в Хасково.

Дейностите са планирани в периода от 27 до 31 август и са свързани с изискванията за поддържане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост.

В посочения период няма да могат да се извършват плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминалите в офисите на НАП, както и през виртуалния ПОС на приходната агенция.

Плащания към НАП, направени чрез банки, доставчици на платежни услуги или пощенски станции между 18:00 часа на 26 август и 31 август, ще бъдат отразени в информационната система на НАП на 31 август. Те ще бъдат отчетени с вальор датата, на която сумите са постъпили по сметките на агенцията в Българската народна банка.

Временно няма да са достъпни и услугите за:

 – подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, включително за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

 – промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване;

 – промяна на имейл и телефон за контакт с НАП чрез електронната услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“;

 – потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

Електронните услуги за подаване на декларации, заявления и искания за издаване на удостоверения няма да бъдат спирани. От НАП обаче предупреждават, че обработката им и получаването на резултат може да се забавят.

Документи ще могат да се подават и на място в офисите на НАП, но те ще бъдат обработвани след 31 август.

Временно ще бъде ограничена и актуалността на част от справочната информация в електронния портал на НАП. Данните за здравноосигурителния статус и за размера на задълженията ще бъдат актуални към информацията, приета в агенцията до 26 август включително.

От НАП препоръчват на гражданите и фирмите, на които им предстои подаване на документи, извършване на справки или подаване на заявления, да направят това преди 26 август.

Допълнителна информация може да бъде получена на информационния телефон на НАП – 0700 18 700.

Източник: Haskovo.NET

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