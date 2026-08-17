Задържаха мъж, застрелял куче след нападение в Димитровград

Сигнал за застреляно куче е бил подаден вчера в РУ Димитровград, съобщиха от полицията.

В 20:50 часа на спешния телефон е позвънил 48-годишният собственик на азиатско овчарско куче, който съобщил, че кучето му е застреляно. Изпратеният в местността „Габера“ патрул установил застреляното животно и извършителя – 51-годишен от града. Той признал, че е стрелял по кучето със законно притежавания от него пистолет, защото бил нападнат от него.

Оръжието е иззето с протокол, а мъжът е задържан по образуваното досъдебно производство.