От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Задържаха мъж, застрелял куче след нападение в Димитровград

Сигнал за застреляно куче е бил подаден вчера в РУ Димитровград, съобщиха от полицията.

В 20:50 часа на спешния телефон е позвънил 48-годишният собственик на азиатско овчарско куче, който съобщил, че кучето му е застреляно. Изпратеният в местността „Габера“ патрул установил застреляното животно и извършителя – 51-годишен от града. Той признал, че е стрелял по кучето със законно притежавания от него пистолет, защото бил нападнат от него.

Оръжието е иззето с протокол, а мъжът е задържан по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ис
    истинският антимишок
    30 -12
    10:12, 17 авг 2026
    И сега човека ще го осъдят,защото в БълХария кучетата имат по-голямо значение от здравето,че и даже и живота на хората!
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Части от Хасково, Димитровград и села в региона са с нарушено водоподаване
Части от Хасково, Димитровград и села в региона са с нарушено водоподаване
преди 2 часа
Църквата в Татарево отпразнува 100-годишен юбилей
Църквата в Татарево отпразнува 100-годишен юбилей
преди 2 часа
Спипаха 18-годишен моторист без книжка и водач с 1,53 промила
Спипаха 18-годишен моторист без книжка и водач с 1,53 промила
преди 2 часа
Ръст от близо 19%: Износът на български стоки в мрежата на Lidl е над 36,9 млн. евро през първото полугодие
Ръст от близо 19%: Износът на български стоки в мрежата на Lidl е над 36,9 млн. евро през първото полугодие
преди 3 часа
Разкриха и арестуваха крадец на златен синджир
Разкриха и арестуваха крадец на златен синджир
преди 3 часа
Заловиха мъж от с. Поповец с над 50 грама марихуана
Заловиха мъж от с. Поповец с над 50 грама марихуана
преди 3 часа

Препоръчано видео

img
Спортна зона – Спортна зона

Случаен виц

Разкриха и арестуваха крадец на златен синджир
Части от Хасково, Димитровград и села в региона са с нарушено водоподаване

Ако смяташ, че не можем да променим света, това означава че ти няма да си от хората, които ще го направим. - Жак Фреско

Последни обяви

Случайна рецепта

Пилешко и патладжани
Пилешко и патладжани

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.