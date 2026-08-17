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Църквата в Татарево отпразнува 100-годишен юбилей

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    В Татарево отбелязаха вековния юбилей на храма „Успение Богородично“.

    Жителите и гостите на минералбанското село Татарево отбелязаха 100-годишния юбилей от създаването на местната църква „Успение Богородично“. Столетната история на храма бе чествана навръх големия християнски празник Голяма Богородица (15 август), който е и патронен за светата обител.

    Десетки вярващи се събраха, за да запалят свещ и да се помолят за здраве и благоденствие. Празничната литургия бе отслужена от отец Златко. По повод вековния юбилей бе осветен и раздаден традиционен курбан за здраве на цялата местна общност.

    Източник: Haskovo.NET

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