Църквата в Татарево отпразнува 100-годишен юбилей

В Татарево отбелязаха вековния юбилей на храма „Успение Богородично“.

Жителите и гостите на минералбанското село Татарево отбелязаха 100-годишния юбилей от създаването на местната църква „Успение Богородично“. Столетната история на храма бе чествана навръх големия християнски празник Голяма Богородица (15 август), който е и патронен за светата обител.

Десетки вярващи се събраха, за да запалят свещ и да се помолят за здраве и благоденствие. Празничната литургия бе отслужена от отец Златко. По повод вековния юбилей бе осветен и раздаден традиционен курбан за здраве на цялата местна общност.