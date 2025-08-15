Църквата „Успение на Пресвета Богородица“ се препълни за празника на Божията майка

Хасковлии отбелязаха днес един от най-големите християнски празници Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Посветен е на смъртта на Божията майка, която става съвсем леко и затова е наричана „успение“, т.е. смърт, подобна на заспиване.

По повод днешния празник, тази сутрин катедралният хасковски храм „Успение на Пресвета Богородица“ бе препълнен от миряни, молещи се за здраве, утеха, изцеление и ново начало. Беше отслужена тържествена литургия.

Според Светото писание това е денят, в който Божията майка, на 64-годишна възраст, напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта Архангел Гавраил ѝ съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него.

Имен ден празнуват кръстените с имената: Мария, Мара, Мариам, Мариан, Мариана, Мариела, Мариета, Марийка, Марин, Марина, Марио, Мариян, Марияна, Маруся, Марян, Маша, Мика, Мима, Мими, Мирела, Панайот, Преслава, Преслав.