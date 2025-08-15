От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Църквата „Успение на Пресвета Богородица“ се препълни за празника на Божията майка

Изображение 1 от 12
Покажи в галерия

    Хасковлии отбелязаха днес един от най-големите християнски празници Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Посветен е на смъртта на Божията майка, която става съвсем леко и затова е наричана „успение“, т.е. смърт, подобна на заспиване.

    По повод днешния празник, тази сутрин катедралният хасковски храм „Успение на Пресвета Богородица“ бе препълнен от миряни, молещи се за здраве, утеха, изцеление и ново начало. Беше отслужена тържествена литургия.

    Според Светото писание това е денят, в който Божията майка, на 64-годишна възраст, напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта Архангел Гавраил ѝ съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него.

    Имен ден празнуват кръстените с имената: Мария, Мара, Мариам, Мариан, Мариана, Мариела, Мариета, Марийка, Марин, Марина, Марио, Мариян, Марияна, Маруся, Марян, Маша, Мика, Мима, Мими, Мирела, Панайот, Преслава, Преслав.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Теле причини катастрофа, пострада моторист
    Теле причини катастрофа, пострада моторист
    преди 47 минути
    Товарен влак с цистерни с гориво се възпламени край Пясъчево
    Товарен влак с цистерни с гориво се възпламени край Пясъчево
    преди 56 минути
    МВР: Водачът на пикапа е виновен за катастрофата край Хасково
    МВР: Водачът на пикапа е виновен за катастрофата край Хасково
    преди 1 час
    Водачи се жалваха от блокиран достъп до жилища и офиси в района на Жандармерията
    Водачи се жалваха от блокиран достъп до жилища и офиси в района на Жандармерията
    преди 2 часа
    Водач пострада при кастрофа между джип и пикап край Хасково
    Водач пострада при кастрофа между джип и пикап край Хасково
    преди 14 часа
    Безотговорни стопани перидизвикаха пожар зад ПМГ
    Безотговорни стопани перидизвикаха пожар зад ПМГ
    преди 17 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – УСТАТА – НА ЕВРОПА ДЪСКАТА И ХЛОПА

    Случаен виц

    Товарен влак с цистерни с гориво се възпламени край Пясъчево

    Най-добре пази тайна онзи, който не я знае. - Педро Калдерон

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Мусака с тиквички, патладжан и картофи
    Мусака с тиквички, патладжан и картофи

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини