Теле причини катастрофа, пострада моторист

Домашно животно е причинило инцидент вчера на третокласен път край Маджарово, съобщиха от МВР-Хасково. В 16 часа по пътя се е движил мотоциклет „Сузуки“, управляван от 66-годишен от град Добрич. Внезапно на платното е изскочило теле, което се е ударило в лявата страна на движещия се мотоциклет. При удара мотористът е паднал на платното и е настанен за лечение в МБАЛ-Хасково, без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

При друг инцидент е пострадал 37-годишен от Хасково. Произшествието е станало между селата Голям извор и Стамболово. Вчера в 12:05 часа мъжът е шофирал лек автомобил „Сеат“. След загуба на контрол над возилото, той е излязъл вляво по посоката си на движение, ударил се е в мантинела и е паднал в дере. След преглед е освободен за домашно лечение. Съставен му е акт.