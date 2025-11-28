От х:

Изпрати ни новина

Багер и лека кола се сблъскаха на пътя за Узунджово

    Лека кола „Ауди“ и багер на ВиК – Хасково се сблъскаха при изпреварване на пътя за село Узунджово. Двете возила се движели в посока Хасково. При опит за изпреварване от леката кола багерът навлязъл в другото платно. Изпреварващият автомобил бил заклещен между тежката машина и мантинелата. 

    За щастие при катастрофата няма пострадали хора. Зад волана на „Аудито“ е било младо момче на видима възраст 18-19 години. Пробата му за алкохол е отрицателна.

    Багеристът обаче е с 1,39 промила в издишания въздух и беше арестуван от пътните полицаи.

    Източник: Haskovo.NET

      Да се качиш на багер пиян на мотика си е сюжет направо за трилър с елементи на хардкор и хорър! Евала, Ганьо!
