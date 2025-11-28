Багер и лека кола се сблъскаха на пътя за Узунджово

Лека кола „Ауди“ и багер на ВиК – Хасково се сблъскаха при изпреварване на пътя за село Узунджово. Двете возила се движели в посока Хасково. При опит за изпреварване от леката кола багерът навлязъл в другото платно. Изпреварващият автомобил бил заклещен между тежката машина и мантинелата.

За щастие при катастрофата няма пострадали хора. Зад волана на „Аудито“ е било младо момче на видима възраст 18-19 години. Пробата му за алкохол е отрицателна.

Багеристът обаче е с 1,39 промила в издишания въздух и беше арестуван от пътните полицаи.