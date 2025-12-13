Ден на отворените врати в ОУ „Свети Иван Рилски“ събра бъдещи ученици и техните родители

В основно училище „Свети Иван Рилски“ – Хасково се проведе традиционният Ден на отворените врати. Събитието, което бе посветено на коледния дух, събра множество родители и бъдещи първокласници, които имаха възможността да се запознаят с училището и неговите преподаватели в уютна и празнична атмосфера.

От 10:00 до 13:00 часа гостите на училището разгледаха класните стаи и училищната среда, запознаха се с екипа от преподаватели и специалисти, които ще се грижат за развитието на бъдещите първокласници. Родителите получиха ценна информация за учебния процес и живота в училище, а децата се насладиха на забавни и творчески активности, изпълнени с коледни изненади.

Малчуганите имаха възможност и да се срещнат с Дядо Коледа, който беше истинската звезда на събитието. Празничният момент беше изпълнен с много усмивки и радостни емоции.

От училищното ръководство предвиждат още един Ден на отворените врати, който ще се проведе на пролет.