Първите живи коледни елхи от Смолянския балкан вече са на пазара

Първите живи коледни елхички от Смолянския балкан вече се появиха на зеленчуковия пазар в града и поставиха началото на коледната търговия. С наближаването на празниците все повече жители започват да търсят естествено коледно дръвче за домовете си.

От дълги години единственият търговец на живи елхи в града е Христо Топалов, познат на клиентите като бай Христо. Всяка година той предлага елхи, добити от Смолянския регион, като подчертава, че дръвчетата са внимателно подбрани и с добро качество.

Цената на живите елхи варира между 15 и 30 лева, в зависимост от големината им. Според бай Христо обаче не по-малко значение има и външният вид на дръвчето. „Цената зависи не само от размера, но и от красотата на елхата“, споделя той.

Интересът към живите коледни елхи традиционно се засилва в дните преди Коледа, тъй като много хора предпочитат естествения аромат и празничното усещане, което те създават в дома. Очакванията на търговеца са, че и тази година търсенето ще бъде добро въпреки конкуренцията на изкуствените елхи.