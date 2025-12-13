От х:

Изпрати ни новина

Първите живи коледни елхи от Смолянския балкан вече са на пазара

    Първите живи коледни елхички от Смолянския балкан вече се появиха на зеленчуковия пазар в града и поставиха началото на коледната търговия. С наближаването на празниците все повече жители започват да търсят естествено коледно дръвче за домовете си.

    От дълги години единственият търговец на живи елхи в града е Христо Топалов, познат на клиентите като бай Христо. Всяка година той предлага елхи, добити от Смолянския регион, като подчертава, че дръвчетата са внимателно подбрани и с добро качество.

    Цената на живите елхи варира между 15 и 30 лева, в зависимост от големината им. Според бай Христо обаче не по-малко значение има и външният вид на дръвчето. „Цената зависи не само от размера, но и от красотата на елхата“, споделя той.

    Интересът към живите коледни елхи традиционно се засилва в дните преди Коледа, тъй като много хора предпочитат естествения аромат и празничното усещане, което те създават в дома. Очакванията на търговеца са, че и тази година търсенето ще бъде добро въпреки конкуренцията на изкуствените елхи.

    Източник: Haskovo.NET

    87-годишен иска да възстанови улична чешма в Долно Брястово
    преди 2 часа
    Предимно слънчево време ни очаква днес
    преди 3 часа
    Съдът потвърди: Илко Тигъра излиза на свобода срещу 30 000 лева гаранция
    преди 17 часа
    ОФК „Хасково“ с три контроли по време на паузата в първенството
    преди 20 часа
    Самотно живеещ мъж за втори път предизвика пожар в жилището си, цял блок живее в кошмар
    преди 20 часа
    Община Хасково подпомогна 213 семейства за новородено или осиновено дете през 2025 г.
    преди 23 часа

