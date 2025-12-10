От х:

Стотици скандираха „Оставка“ и поискаха европейско бъдеще за България без Борисов и Пеевски

    Над 500 души скандираха „Оставка“ и поискаха европейско бъдеще за България без Борисов и Пеевски на централния площад „Свобода“ в Хасково. За разлика от предишни протести този категорично не беше против еврото и ЕС, въпреки че представители на проруските партии също бяха на площада. 

    За разлика от предишния антиправителствен протест и мълчаливото присъствие с патриотични песни снощи, този път имаше много добра организация. От трибуната говореха Себахтин Исмаил, Георги Пеев, поетесата Светлана Николава и други. Всички говорещи, както и водещият Хасан Бекир,  се представиха с имената си. На огремен екран се проектираше „Оставка!" и се пускаха клипове с изказвания на Делян Пеевски.

    Освен корумпираното управление на Бойко Борисов и Делян Пеевски протестът заклейми вчерашната сбирка на ДПС-НН. Ораторите я определиха като съвкупност от похитители и похитени. С бурни аплодисменти на трибуната беше приветстван хасковският предприемач Себахтин Исмаил.

    „Тук виждам много повече млади турци, отколкото на вчерашната сбирка на отвлечени хора. Щом аз мога да се опълча на Пеевски, значи всеки един от нашия етнос може. 35 години следвахме начертаната от Дъжавна сигурност повеля българските турци и мюсюлмани да гласуват единствено за ДПС. Само дето не го записаха като нов член 1 в Конституцията“, каза Себахтин Исмаил.

    „Знам, че вече съм мишена за цялата армия на Делян Пеевски. Но съм готов да се откажа от всичко, да спра бизнеса си още утре. Цената е моите внуци да живеят в свободна и правова държава. Достойнството не се купува с пари, честта не се продава. България няма вечно да се управлява със страх и корупционни схеми“, каза още Исмаил.

    Припомняме, че вчера, часове преди сбирката, обявена за протест в защита на Пеевски, синът на Себахтин Исмаил Исмаил Исмаил подаде оставка като общински съветник и обяви, че напуска ДПС Ново начало. ( ТУК )

    Протестът премина при засилено полицейско присъствие, но нямаше напражение между протестиращи и представители на реда.

       

    Източник: Haskovo.NET

