Тол камерите в Хасковско заснеха 53 водачи без колан и 1925 с превишена средна скорост

Общо 1978 случая на превишена средна скорост и шофиране без предпазен колан са заснели тол камерите в Хасковска област. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ в отговор на запитване на Haskovo.net.

На територията на област Хасково са разположени 13 стационарни контролни точки, които са част от Електронната система за събиране на пътни такси.

Електронната система извършва автоматизиран контрол върху всички преминаващи превозни средства, като установява дали са платени дължимите такси за ползване на републиканската пътна мрежа. От тази година системата е разширена с допълнителни функционалности. От 18 юли 2025 г. е въведена възможност за регистриране на движение в лентата за принудително спиране по автомагистралите, от 12 август 2025 г. - за разпознаване на шофиране без поставен предпазен колан, а от 7 септември 2025 г. – системата за секционно измерване на средна скорост в сертифицирани участъци от републиканската пътна мрежа.

Всички тол камери, разположени на стационарните контролни точки в Хасковска област, могат да установяват случаи на неплатени пътни такси, както и управление без поставен предпазен колан. Устройствата, разположени по автомагистралите, регистрират движение в лентата за принудително спиране. Измерването на средна скорост се извършва само в сертифицираните участъци на републиканската пътна мрежа, като по АМ „Марица“ са сертицифирани отсечките: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли. Информацията за сертифицираните отсечки ТУК.

От 7 септември 2025 г., с въвеждането на системата за секционно измерване на средната скорост на територията област Хасково до момента са регистрирани 1925 случаи на превишена средна скорост.

Най-високата измерена средна скорост в област Хасково е 210 км/ч, в участъка Любимец – Момково. Информация относно наложените санкции е в правомощията на Министерство на вътрешните работи.

От 12 август 2025 г., с въвеждането на функционалността за разпознаване на шофиране без поставен предпазен колан до момента на територията на област Хасково са регистрирани 53 преминавания, при които системата е отчела липса на поставен колан.

С промените в Закона за движението по пътищата от август 2025 г. се въвежда възможността с камерите на тол системата да се установяват нарушения за липса на застраховка „Гражданска отговорност“ и за липса на Годишен технически преглед. Тези разпоредби са с отложено действие и се предвижда да влязат в сила 9 месеца след обнародването на закона в Държавен вестник и ще се прилагат от 07.05.2026 г.

При установено нарушение за неплатена пътна такса, се издава и изпраща електронен фиш на собственика на пътното превозна средство. В 14-дневен срок от датата на получаването на електронния фиш лицето има възможност да плати компенсаторна такса и да се освободи от административнонаказателна отговорност. В случай, че нарушителят бъде спрян от мобилен екип на тол контрола, електронен фиш няма да бъде издаван, а на шофьора ще бъде предоставена възможност да плати на място компенсаторна такса чрез POS терминал.

По отношение на шофиране без поставен предпазен колан, движение в лентата за принудително спиране или измерено превишение на средна скорост – установяването на нарушението и налагането на съответните санкции са в правомощията на Министерство на вътрешните работи.

При нарушение, свързано с неплатена пътна такса, когато превозното средство е с чуждестранна регистрация, правоприлагането се извършва от мобилните екипи на Националното тол управление, които разполагат с необходимите технически средства за установяване на такива преминавания, включително в районите около ГКПП, където международният трафик е най-интензивен.

Други нарушения, извършени от превозни средства с чуждестранна регистрация, се установяват и санкционират от Министерство на вътрешните работи, като за целта се прилага процедура по синхронизация на автоматизираните системи на Националното тол управление и МВР. Тази координация осигурява предприемане на действия по компетентност, особено в районите с интензивен трафик в близост до гранично-контролно пропускателни пунктове.