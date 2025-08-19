От х:

40-минутна профилактика на тол камерите на АМ „Марица“ във вторник

За около 40 минути ще се променя организацията на движение при 83-и км на АМ „Марица“ в посока Пловдив от 10:30 часа днес, съобщиха от АПИ.

В участъка на територията на област Хасково ще се извършва профилактика на тол камера, като ще се работи поетапно в двете ленти за движение. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

