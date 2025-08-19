Предимно облачно и дъждовно във вторник

Предимно облачно и дъждовно време ще преобладава днес над Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В първата половина на деня ще бъде облачно като на моменти слънцето ще изгрява, но за кратко. В следобедните часове облачността ще се вплътни и ще започнат валежи от дъжд, като някои ще са придружени с гръмотевици.

Дневните температури ще са значително по-ниски от вчера. Максималната стойност няма да надхвърли 28 градуса.

През нощта времето също ще е променливо и на моменти ще има слаби валежи от дъжд. В сряда отново ще е неустойчиво, като ще има слънце, облаци и слаб дъжд.