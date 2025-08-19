От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

22 °C

Предимно облачно и дъждовно във вторник

Предимно облачно и дъждовно време ще преобладава днес над Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В първата половина на деня ще бъде облачно като на моменти слънцето ще изгрява, но за кратко. В следобедните часове облачността ще се вплътни и ще започнат валежи от дъжд, като някои ще са придружени с гръмотевици.

Дневните температури ще са значително по-ниски от вчера. Максималната стойност няма да надхвърли 28 градуса.

През нощта времето също ще е променливо и на моменти ще има слаби валежи от дъжд. В сряда отново ще е неустойчиво, като ще има слънце, облаци и слаб дъжд. 

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

40-минутна профилактика на тол камерите на АМ „Марица“ във вторник
40-минутна профилактика на тол камерите на АМ „Марица“ във вторник
преди 27 минути
Познайник на полицията е задъжан за кражба на алкохол
Познайник на полицията е задъжан за кражба на алкохол
преди 38 минути
Имуществени декларации: Кметът Дечев и съпругата му със 105 000 лева спестявания
Имуществени декларации: Кметът Дечев и съпругата му със 105 000 лева спестявания
преди 16 часа
Изследват замърсяването в района на жп катастрофата край с. Пясъчево
Изследват замърсяването в района на жп катастрофата край с. Пясъчево
преди 19 часа
Зрелостниците имат седмица, за да платят здравната си вноска за юли
Зрелостниците имат седмица, за да платят здравната си вноска за юли
преди 19 часа
Топ съвети за отлична подготовка за идващата есен
Топ съвети за отлична подготовка за идващата есен
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Художници-алхимици

Случаен виц

Изследват замърсяването в района на жп катастрофата край с. Пясъчево
40-минутна профилактика на тол камерите на АМ „Марица“ във вторник

"Хората, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са онези, които го правят. - Стив Джобс

Последни обяви

Случайна рецепта

Пиперница
Пиперница

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини