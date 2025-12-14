ВиК подмени над 1500 метра водопроводи в селата на Харманли и Любимец

Над 1200 метра водопроводна мрежа са подменени от ВиК – Хасково в селата на община Харманли с цел подобряване на водоснабдяването и намаляване на авариите, съобщиха от водното дружество.

Дейностите обхващат няколко населени места. В село Славяново са сменени над 350 метра от хранителния водопровод в най-компрометираната му част. Със съдействието на община Харманли там е монтиран допълнителен воден резервоар и е включен втори водоизточник. Изцяло е променен начинът на захранване на селото – реконструирана е помпената станция, монтирани са нови помпи и автоматика за управление на водоподаването.

Нова помпа и автоматично управление вече обслужват и село Елена, а автоматичното управление на Помпена станция „Симеоновград“ е възстановено, за да се осигури подаване на водни количества към село Преславец.

В село Иваново са подменени 500 метра водопровод, като паралелно е възстановен стар водоизточник, включен като допълнителен за селото. В Преславец са сменени над 100 метра амортизирани тръби.

Съвместно с община Харманли е извършена подмяна на водопровод и в село Доситеево. На предишен етап Общината е подменила 1000 метра, а през настоящата година – още 600 метра, като част от необходимите тръби са осигурени от ВиК – Хасково.

В един от най-проблемните райони на общината – селата Изворово, Черепово и Браница, се извършва автоматизиране на процеса по пълнене на водоемите. Това ще гарантира правилното разпределение и запълване на водните количества, подавани от Помпена станция „Оряхово“. През тази година е подменен и над 160-метров силно амортизиран участък от напорния водопровод от Пъстрогор до ПС „Оряхово“.

В село Поляново ВиК – Хасково оказва съдействие на Община Харманли за подмяната на значителна част от вътрешната водопроводна мрежа. Дружеството е осигурило част от тръбите, спирателни кранове и е монтирало водомерни шахти извън имотите на абонатите, което улеснява отчетността.

Подменени са и около 100 метра често авариращ водопровод в село Георги Добрево, община Любимец. С цел оптимизиране на водоподаването са монтирани спирателни кранове в селата Лозен, Васково и Георги Добрево. За по-добър контрол върху водните количества са поставени водомери в Помпена станция „Малко градище“ и в Любимец. Допълнително, за предотвратяване на аварии и оптимизация на работата, е монтиран възвратен клапан на Помпена станция „Белица“.