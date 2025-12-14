От х:

С 250 хористи на сцена и песни край елхата Хасково изпрати X Национален фестивал на коледната песен

    Националният фестивал на коледната и новогодишната песен, който тази година се проведе под мотото „All Stars“ събра утвърдени имена в детското хорово пеене от цялата страна.

    Най-мащабният концерт в програмата се състоя снощи в читалище „Заря“, когато над 250 хористи, заедно с оркестъра на Младежка филхармония – София от Националното музикално училище „Любомир Пипков“, създадоха впечатляващ музикален спектакъл. Съвместното им изпълнение се превърна в истински шедьовър, достоен за най-престижните хорови сцени и беше посрещнато с бурни аплодисменти от публиката.

    Специален гост на X Национален фестивал на коледната и новогодишната песен Хасково 2025 беше обичаният български композитор Хайгашот Агасян. Той поднесе специална изненада на участниците, като им подари сборника „Коледен дар“, който съдържа негови авторски коледни песни, включително и произведения, с които е участвал в предишни издания на фестивала.

    В неделя от 11 часа площад „Свобода“ се изпълни с коледен дух по време на петия фестивален концерт „С песни край елхата“, открит от подготвителната формация на детски хор „Орфей“ с диригент Елена Цветкова.

    Сред празнична атмосфера, усмивки и аплодисменти на публиката, с този концерт тържествено завърши десетото издание на Националния фестивал на коледната и новогодишната песен в Хасково.

