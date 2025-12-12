Самотно живеещ мъж за втори път предизвика пожар в жилището си, цял блок живее в кошмар

Блок в хасковския квартал „Куба“ живее в непрекъснат стрес, заради самотно живеещ мъж с неустойчива психика. Снощи около 2,30 часа 63-годишния Димитър Митков е предизвикал пожар в апартамента си на втория етаж в бл. 107 и само бързата намеса на пожарникарите е спасила останалите апартаменти в сградата. Самият собственик е оцелял по чудо, защото е сериозно обгазен от дима.

Заради гасенето на пожара апртаментът под този на Митков е с наводнена спалня. Таванът е подгизнал, а електрическата инстлация е повредана от водата, видя екип на Haskovo.net.

„Това е кошмар. За втори път става пожар в жилището му. Имаше и пожар през лятото. Освен това непрекъснато хварля предмети от терасата си по нас. Не спим по цели нощи, защото не знаем какво му е в главата“, разказва 85-годишната Тонка Павлова.

Състоянието на Димитър се изострило след като майка му починала това лято.

„Той живее сам и не е в състояние да се грижи за себе си, жилището му е пълно с боклуци, тоалетната е запушена. Хигиената е нулева, този човек ежедневно поставя в опасност живота си, но е опасен и за всички хора от блока. На косъм сме да стане голяма трагедия с много човешки жертви“, казва домоуправителката Таня Петкова.

Хората от блока провели събрание и с гласовете на 90 на сто от живеещите взели решение да поискат от съда въдворяването на проблемния съсед в психиатрично заведение.

Митков е бил лекуван в психиатрия преди години, с диагноза „смесени и други разстройства на личността“.

По искане на съседите е заведено дело, но съдът е преценил, че въдворяване в психиатрично заведение на този етап не е необходимо. Представената по делото психиатрична експертиза е дала коренно различно становище относно психичното състояние на мъжа, твърдят съседите.

Според тях, той има спешна нужда да отиде на място, в което да бъде лекуван и за него да се полагат адекватни грижи. В момента го наглеждал мъж от блока, на той не бил в състояние да му отделя нужното внимание и да го контролира непрекъснато.

След пожара в нощта срещу петък Димитър Митков е настанен в ОАРИЛ Хасково с тежко обгазяване от пожара.

Още по темата във видеото към статията