Ерол Искендер влиза в Общински съвет Хасково на мястото на подалия оставка Исмаил Исмаил

    Общинската избирателна комисия в Хасково прекрати пълномощията на подалия оставка общински съветник Исмаил Исмаил, син на предприемача от автобусния бранш Себахтин Исмаил.

    На 9 декември, в деня на протеста под надслов „Не на омразата“, синът обяви в социална мрежа, че подава оставка, не само Общинския съвет, но и от ДПС – Ново начало. Причината е различия с вижданията му с представителната политическа фракция.

    На негово място в местния парламент влиза Ерол Сафет Искендер. Той ще положи клетва на предстоящото заседание на 19 декември, каза председателят на Общинската избирателна комисия Добромир Якимов.

    Източник: Haskovo.NET

