48 творби от 18 автори участват в Годишната изложба на хасковските художници

На прага на светлите Коледни празници Сдружение "Дружество на хасковските художници" кани почитателите на изкуството на традиционната си Годишна изложба. Тя се открива днес, 11 декември 2025 г, в 17.30 часа в галерия "Форум".

Подредени са 48 творби от 18 автори, повечето от които са рисувани в края на тази календарна година.

Дружеството на хасковските художници се разраства, а условията за творчество в града са добри, защото има добри галерии, меценати и колекционери, каза председателят на сдружението Неделчо Кучков.

Арт-събитието се осъществява с подкрепата на Община Хасково и е част от Празничния календар на града.

