Деца и родители се включиха в състезанието „Спортист на градината“

    Най-щурото, най-шумното и най-забавното състезание за годината се проведе снощи в Хасково. „Спортист на градината“ е шампионат за деца и родители, който всички обичат и очакват с нетърпение.

    Малчуганите от подготвителните групи от детските градини в община Хасково и техните майки и бащи заедно се състезаваха за приза „Спортист на градината“ Хасково 2025. Заедно бягаха, скачаха с чували, минаваха през обръчи и най-вече заедно победиха! А кметът на Община Хасково Станислав Дечев награди с купи и грамоти шампионите. Това са най-смелите родители и най-щастливите деца от:

    ДГ №1 „Ян Бибиян"

    ДГ №3 „Зорница“

    ДГ №11 „Елхица“

    ДГ №15 „Слънце“

    ДГ №16 „Славейче“

    ДГ №17 „Иглика“

    ДГ №18 „8 – ми март“

    ДГ №19 „Щурче“

    ДГ №20 „Весели очички“

    ДГ №21 „Вихрогонче"

    ДГ №22 „Звънче“

    ДГ по изкуствата

    Източник: Haskovo.NET

