Познайник на полицията окраде хасковлийка в църква, жена задигна 12 000 лв. и 600 евро от къща

Двама души са арестувани за кражби в Хасково и село Брод, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Познайник на полицията е задържан за кражба в Хасково. Това е станало след сигнал от хасковлийка, която съобщила, че посещавайки храм на улица „Цар Освободител“ е установила липсата на портмонето си. По нейни данни, вътре имало 320 лева и лични документи и карти. В хода на работата е заловен 61-годишен жител на село Криво поле, който възстановил част от откраднатото.

45-годишна е арестувана за кражба от дом в димитровградското село Брод, откъдето успяла да задигне 12 000 лева и 600 евро. Тя върнала цялата валута и над 10 000 лева. Задържана е до 24 часа.

Актуално интервю – Разтърсващ разказ от първо лице за издевателствата над християните и алевитите в Сирия

Как да се храним вкусно и разнообразно по време на пости

Не питай, какво може родината ти да направи за теб, а питай, какво можеш да направиш ти за родината си. - Джон Кенеди

Последни новини