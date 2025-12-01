От х:

Календар

Мъж е задържан за кражба на 1300 евро от микробус пред казино

32-годишен е задържан за съпричастност към кражба в Свиленград, съобщиха от полицията.

Вчера около 13:30 часа в управлението в града е подаден сигнал за кражба на пари от незаключен микробус „Ман“. Колата е била с транзитен номер, собственост на 24-годишен гражданин на Беларус и паркирана пред казино в кв. „Капитан Петко войвода“. Съобщено е, че му липсват оставените в чанта на седалката в колата 1300 евро.

В хода на работата, полицаите са установили и задържали мъжа от Свиленград, съпричастен към извършването на деянието. В него при обиск на намерени 1800 лева и бележка за обмяна на валута от чейндж бюро.

Работата по случая продължава.

Източник: Haskovo.NET

