Хванаха познайница на полицията за кражба на винкели и арматура от къща в Меричлери

33-годишна жена е отведена в полицията за кражба на железа от къща в Меричлери, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Униформените изяснили, че в периода от средата на юни до края на август, жената успяла да задигне 40 винкела с дължина 8 метра от къща в Меричлери. Освен тях успяла да отмъкне от мазето на имота, намиращ се на улица „Д-р Теньо Стоилов“, собственост на 64-годишен димитровградчанин и 20 пръчки арматурно гофрирано желязо.

След установяването ѝ, познайницата на полицейските служители признала деянието си и описала механизма на извършването му.

Източник: Haskovo.NET

