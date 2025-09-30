Хванаха познайница на полицията за кражба на винкели и арматура от къща в Меричлери

33-годишна жена е отведена в полицията за кражба на железа от къща в Меричлери, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Униформените изяснили, че в периода от средата на юни до края на август, жената успяла да задигне 40 винкела с дължина 8 метра от къща в Меричлери. Освен тях успяла да отмъкне от мазето на имота, намиращ се на улица „Д-р Теньо Стоилов“, собственост на 64-годишен димитровградчанин и 20 пръчки арматурно гофрирано желязо.

След установяването ѝ, познайницата на полицейските служители признала деянието си и описала механизма на извършването му.