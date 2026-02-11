От х:

Задържаха мъж за пазаруване с чужда дебитна карта, откриха дрога в дома му

Полицаи от РУ Димитровград задържаха мъж, използвал чужда дебитна карта, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Залавянето му станало след сигнал от 48-годишна жена, която заявила, че е изгубила безконтактната си дебитна карта и е получила 4 известявания от приложението за онлайн банкиране, че с нея са направени покупки от няколко магазина на стойност над 36 евро. Тя веднага блокирала картата и сигнализирала.

В хода на работата, полицаите са установили и задържали 44-годишен стар познайник на полицията, който върнал закупените вещи и картата по образуваното досъдебно производство.

В хода на проверката в дома му на улица „Емилиян Станев“ в града криминалистите открили и плик с 2 грама суха зелена листна маса – марихуана, като видът на дрогата е потвърден с полеви тест.

Източник: Haskovo.NET

