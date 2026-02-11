Ротари клуб Хасково-Аида поднови профилактичните очни прегледи на деца

Ротари клуб Хасково-Аида продължава с инициативите, насочени към човешкото здраве.

От вчера бяха подновени профилактичните очни прегледи за деца в детските градини в областния град. Първи преминаха подрастващите от двете подготвителни групи в детска градина „8 март“ на улица „Щерю Вапцаров“ до парк „Буркана“. Прегледите извърши д-р Гергана Згурева – началник на Очно отделение в МБАЛ-Хасково, която е член на хасковския ротари клуб с президент Пламен Петков. За целта беше използван новият модерен апарат – детски авторефрактометър, който бе доставен безвъзмездно в Очно отделение на хасковската болница в края на миналата година по инициативата „Българската Коледа“. Апаратът се използва за ранно откриване на нарушения в детското зрение – късогледство, далекогледство, астигматизъм, включително и заболяването Амблиопия (Мързеливо око), което ако бъде открито своевременно, може да се лекува без никакви последствия занапред в живота на децата.

Авторефрактометърът използва сканиране с инфрачервена светлина, която е напълно безвредна за очите на подрастващите. Скенерът е във формата на усмихнато лице и е безвреден за децата. Резултатите от него излизат веднага и при нарушения в зрението, веднага се разпечатват показанията.

„При установяване на нарушение в зрението децата се насочват към по-подробен преглед“, каза д-р Згурева.

„Родителите на децата от нашата детска градина приемат с благодарност тази инициатива“, каза директорът Веселина Янева.

Подобни прегледи ще бъдат извършени на всички деца от подготвителните групи в десетте детски градини в областния град.

Подобни очни прегледи за децата в детските градини в Хасково се организират за втора поредна година по инициатива на Ротари клуб Хасково-Аида. При първата кампания бяха прегледани близо 400 деца, като при около 10% от тях бяха открити нарушения, каза д-р Згурева. Специалистът по очни болести уточни, че повечето от децата са имали нужда от корекция на зрението, при едно-две деца е открито така нареченото „Мързеливо око“.

„Стремим се тази инициатива да я превърнем в традиционна, като сме благодарни на д-р Згурева, която заедно с екипа си се ангажира да извършва очните прегледи. Благодарности на членовете на Ротари клуб Хасково-Аида и на Община Хасково за съгласието да извършим тази хуманитарна дейност“, каза инж. Драгомир Колев – член на организацията. Той припомни, че през тази седмица започнаха изследвания за рак на простата, които ще продължат до 15 март.

Анета Кутелова