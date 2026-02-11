От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

3 °C

Ротари клуб Хасково-Аида поднови профилактичните очни прегледи на деца

Изображение 1 от 20
Покажи в галерия

    Ротари клуб Хасково-Аида продължава с инициативите, насочени към човешкото здраве.

    От вчера бяха подновени профилактичните очни прегледи за деца в детските градини в областния град. Първи преминаха подрастващите от двете подготвителни групи в детска градина „8 март“ на улица „Щерю Вапцаров“ до парк „Буркана“. Прегледите извърши д-р Гергана Згурева – началник на Очно отделение в МБАЛ-Хасково, която е член на хасковския ротари клуб с президент Пламен Петков. За целта беше използван новият модерен апарат – детски авторефрактометър, който бе доставен безвъзмездно в Очно отделение на хасковската болница в края на миналата година по инициативата „Българската Коледа“. Апаратът се използва за ранно откриване на нарушения в детското зрение – късогледство, далекогледство, астигматизъм, включително и заболяването Амблиопия (Мързеливо око), което ако бъде открито своевременно, може да се лекува без никакви последствия занапред в живота на децата.

    Авторефрактометърът използва сканиране с инфрачервена светлина, която е напълно безвредна за очите на подрастващите. Скенерът е във формата на усмихнато лице и е безвреден за децата. Резултатите от него излизат веднага и при нарушения в зрението, веднага се разпечатват показанията.

    „При установяване на нарушение в зрението децата се насочват към по-подробен преглед“, каза д-р Згурева.

    „Родителите на децата от нашата детска градина приемат с благодарност тази инициатива“, каза директорът Веселина Янева.

    Подобни прегледи ще бъдат извършени на всички деца от подготвителните групи в десетте детски градини в областния град.

    Подобни очни прегледи за децата в детските градини в Хасково се организират за втора поредна година по инициатива на Ротари клуб Хасково-Аида. При първата кампания бяха прегледани близо 400 деца, като при около 10% от тях бяха открити нарушения, каза д-р Згурева. Специалистът по очни болести уточни, че повечето от децата са имали нужда от корекция на зрението, при едно-две деца е открито така нареченото „Мързеливо око“.

    „Стремим се тази инициатива да я превърнем в традиционна, като сме благодарни на д-р Згурева, която заедно с екипа си се ангажира да извършва очните прегледи. Благодарности на членовете на Ротари клуб Хасково-Аида и на Община Хасково за съгласието да извършим тази хуманитарна дейност“, каза инж. Драгомир Колев – член на организацията. Той припомни, че през тази седмица започнаха изследвания за рак на простата, които ще продължат до 15 март.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Задържаха мъж за пазаруване с чужда дебитна карта, откриха дрога в дома му
    Задържаха мъж за пазаруване с чужда дебитна карта, откриха дрога в дома му
    преди 6 минути
    Задържаха мъж за 840 грама наркотици в Каснаково
    Задържаха мъж за 840 грама наркотици в Каснаково
    преди 18 минути
    19-годишна водачка пострада при преобръщане в канавка
    19-годишна водачка пострада при преобръщане в канавка
    преди 26 минути
    Предимно слънчево време и с покачване на дневната температура в сряда
    Предимно слънчево време и с покачване на дневната температура в сряда
    преди 2 часа
    Оркестър „Хасково“ весели жители и гости на „Болярово“ на Свети Харалампий
    Оркестър „Хасково“ весели жители и гости на „Болярово“ на Свети Харалампий
    преди 16 часа
    Специалист по киберсигурност гостува в Хасково в Международния ден за безопасен интернет
    Специалист по киберсигурност гостува в Хасково в Международния ден за безопасен интернет
    преди 17 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – 2017 Rock Meets Classic - Uriah Heep - July Morning

    Случаен виц

    Предимно слънчево време и с покачване на дневната температура в сряда
    19-годишна водачка пострада при преобръщане в канавка

    Отегчението е въпрос на избор. В света не съществува такова нещо като скука. - Уейн Дайър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Спагети с бекон и лук
    Спагети с бекон и лук

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини