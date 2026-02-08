От х:

Модерни лекарски кабинети ще бъдат изградени в 7 хасковски села

    Модерни амбулатории за извънболнична помощ ще бъдат изградени в 7 села в община Хасково. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

    Сред населените места, с които ще разполагат с нови кабинети, е село Мандра. Местните разказват, че преди години тук имало голяма здравна служба, която разполагала с лекар, медицински сестри и дори акушерка. В селото се раждали деца и имало линейка, която обслужвала няколко села. Сега обаче тук посещенията от здравен специалист са рядкост. „Ние сме много хора, във всяка къща има живущи, а няма кой една инжекция да ти сложи, трябва да ходим до града. Всички хора искат в селото да има лекар, да има медицинска сестра, а ако има и аптека, ще е най-добре“, казва Маргарита Димитрова.

    Пред здравната служба в средата на седмицата срещнахме 67-годишния Митко Каменов, който страда от няколко хронични заболявания. Лекар обаче идва веднъж на две седмици, през останалото време е необходимо хората да пътуват до Хасково. „Голяма нужда имаме от лекар. Повечето сме на възраст. имаме нужда от помощ, от лечение. Сега какво да правим – имаме си вкъщи апарат за кръвно и това е. Крайно време е да има доктор тука, поне в седмицата два пъти“, казва възрастният мъж.

    Сега Мандра е сред седемте населени места в община Хасково, в които ще се извърши ремонт на здравната служба. Средства за обновяването са отпуснати по Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщават от Министерството на здравеопазването. До момента хората от селото поддържали здравната служба с дарения.

    „С тези пари, които се събраха преди години от дарения, беше сменена дограмата на здравната служба. Тогава от това имаше нужда, беше най-важното и го направиха хората“, разказа кметът на селото Ангел Михайлов.

    Идеята е с изграждането и оборудването на амбулаториите за извънболнична помощ да се подобри достъпа до здравеопазване в труднодостъпни и отдалечени райони. Кабинетите ще бъдат предоставяни за безвъзмездно ползване от лекари и медицински сестри, чрез договори между общината и медиците.

    На територията на община Хасково модерни амбулатории ще има и в селата Елена, Зорница, Клокотница, Козлец, Големанци и Николово. Здравни пунктове ще бъдат ремонтирани в стамболовските села Пчелари и Долно Ботево.

     

    Източник: Haskovo.NET

      Ва
      Вай
      1 0
      10:58, 8 фев 2026
      Преди 60,70г.всяко село имаше,лекар,зъболекар и линейка!!!
