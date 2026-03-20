На проведеното днес отчетно събрание на съдиите от Административен съд – Хасково председателят на съда Василка Желева представи Отчетния доклад за дейността на институцията през 2025 г.

Бяха представени данни, според които 2025 г. се оказва най-натоварената за съда от създаването му до сега.

Общият брой административни и касационни дела за разглеждане е 2486, от които постъпилите през годината са общо 1950 дела, или с над 500 броя повече от предходната година. Средномесечно в съда са постъпвали над 162 броя дела, при 127 броя през миналата година. Свършените дела за 2025 г. са 2185 броя, което представлява близо 88% спрямо общия брой на делата за разглеждане.

Като цяло устойчива остава наблюдаваната и през предходните отчетни периоди тенденция в работата на магистратите от Административен съд – Хасково за срочност при постановяването на съдебните актове. През периода в инструктивния 3-месечен срок са свършени общо близо 79% от всички дела през 2025 г.

Наред с представените данни за резултатите, касаещи срочността при разглеждане на делата, се констатира и високо качество на постановените от съда актове. От върнатите през 2025 г. от Върховния административен съд 1010 броя дела, в 920 случая проверените съдебни актове на Административен съд – Хасково са изцяло потвърдени, или процентът на потвърдените при касационен контрол актове е 91,09 %.

Този процент е рекорден от създаването на съда насам, тъй като през годините до сега той е бил най-много 81%.

В Административен съд – Хасково през отчетния период са правораздавали 10 съдии, включително административния ръководител – председател на съда. За 2025 г. действителната месечна натовареност на магистратите по отношение на делата за разглеждане е 20.72 броя, а натовареността на база свършени дела през годината е 18.36 броя, като спрямо предходната 2024 г. по тези показатели се отчита ръст съответно с над 4 и над 6 дела месечно.

Отчете се значителен ръст през 2025 г. на делата по Закона за убежището и бежанците. Образуваните в съда дела с такъв предмет са 822 броя, което е увеличение с над 400 броя, спрямо 2024 г. Около 700 броя от жалбите по ЗУБ са постъпили за времето от януари до юни 2025 г., като такъв брой дела никога досега не е бил отчитан, което доведе и до най-високата натовареност на съдиите и съдебните служители в такъв период.

На представянето на Отчетния доклад присъстваха Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, Стефка Кемалова – и. ф. председател на II-ро отделение на Върховния административен съд, Петя Желева – съдия от ВАС, Милена Дечева – заместник-председател на Окръжен съд – Хасково, Иван Стоянов – и. ф. окръжен прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково, председателите на районните съдилища в Хасково, Димитровград и Свиленград – Пламен Георгиев, Огнян Гълъбов и Живка Петрова, и председателят на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Хасково Зоя Зарчева. На събранието присъстваха и всички съдии от Административен съд – Хасково.