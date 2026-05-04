От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

20 медала и отлично представяне за „Мега спорт“ на държавното първенство по спортна аеробика

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия
    С 20 медала и отлично представяне на състезателите от „Мега Спорт“ на Държавното първенство по спортна аеробика за деца, юноши и девойки клас А, което се проведе в град Пловдив, зала „Строител“ от 02.05.2026 до 03.05.2026 г.
     
    Ето и класирането:
     
    Възрастова група 7-8 години:
    - Индивидуално момичета:
    1 място - Карен Мюмюн
    2 място - Мишел Иванова
    3 място - Есила Рамадан
    4 място - Илина Тракова
    8 място - Бориса Недева
    9 място - Мария Плахова
    - Тройки:
    1 място - Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова
    - Групи:
    1 място - Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова, Есила Рамадан, Мишел Иванова
    3 място - Бориса Недева, Сема Сеид, Диляна Проданова, Дерин Ремзи, Елиф Неджат
    Възрастова група 9-11 години:
    - Индивидуално момичета:
    2 място - Мария Костова
    7 място - Мейра Йълдъз
    - Тройки:
    1 място - Дария Христова, Мейра Йълдъз, Мариела Тодорова
    5 място - Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева
    - Групи:
    3 място - Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Симай Мехмед, Мариела Тодорова
    4 място - Дария Христова, Мейра Йълдъз, Катрин Манзурска, Виктория Ганева, Берфин Хюсеин
    Възрастова група 12-14 години:
    - Индивидуално момичета:
    2 място - Никол Стоилова
    5 място - Аделина Некезова
    7 място - Джемре Стефанова
    9 място - Галина Стоянова
    12 място - Златимира Хаджикулова
    - Тройки:
    1 място - Никол Стоилова, Джемре Стефанова, Аделина Некезова
    - Групи:
    1 място - Никол Стоилова, Аделина Некезова, Стефани Петкова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова
    2 място - Галина Стоянова, Златимира Хаджикулова, Рая Ганчева, Весляй Яшар, Мирай Сюлейман
    Възрастова група 15-17-годишни:
    - Индивидуално девойки:
    1 място - Неда Запрянова
    3 място - Стефани Лечева
    5 място - Магдалена Хаджиева
    7 място - Мария Вълчева
    - Индивидуално юноши:
    1 място - Атанас Благоев
    - Смесени двойки:
    1 място - Атанас Благоев, Стефани Лечева
    - Тройки:
    2 място - Мария Вълчева, Стефани Лечева, Неда Запрянова
    4 място - Магдалена Хаджиева, Атанас Благоев, Михаела Стоилова
    Групи:
    1 място - Неда Запрянова, Мария Вълчева, Кристина Костова (СК „АМД“), Виктория Крушарска (СК „АМД“), Теодора Рибарова (СК „АМД“)
    2 място - Магдалена Хаджиева, Мария Черпокова (СК „АМД“), Ива Агова (СК „АМД“), Ивайла Чакмакова (СК „АМД“), Анна Пашова (СК „АМД“)
     
    От клуб "Мега спорт" поздравяваме всички състезатели и треньори за успехите и положения труд.
     
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    5-годишния Даниел Христов с куп медали и грамоти за народно пеене
    5-годишния Даниел Христов с куп медали и грамоти за народно пеене
    Смолянски младежи се върнаха с медали от Световни игри
    Смолянски младежи се върнаха с медали от Световни игри

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Международно участие в поредното състезание по мотокрос за Купата на Хасково
    Международно участие в поредното състезание по мотокрос за Купата на Хасково
    преди 8 минути
    Черешите между 15 и 18 евро за килограм на пазара в Хасково
    Черешите между 15 и 18 евро за килограм на пазара в Хасково
    преди 1 час
    Изплащането на възнагражденията на членовете на СИК започва от вторник
    Изплащането на възнагражденията на членовете на СИК започва от вторник
    преди 2 часа
    Ученици видяха освобождаване на заложник и ръкопашни схватки
    Ученици видяха освобождаване на заложник и ръкопашни схватки
    преди 3 часа
    С много медали се окичиха състезателките на „Виолена спорт“ от държавното първенство в Пловдив
    С много медали се окичиха състезателките на „Виолена спорт“ от държавното първенство в Пловдив
    преди 5 часа
    Конфискуваха 1 тон млечни продукти без документи за произход
    Конфискуваха 1 тон млечни продукти без документи за произход
    преди 6 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – УСТАТА - Jackpot-a или БОТЕВ

    Случаен виц

    Изплащането на възнагражденията на членовете на СИК започва от вторник
    Черешите между 15 и 18 евро за килограм на пазара в Хасково

    Има много начини да миришете на скункс - индианска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сметанови чеснови питки
    Сметанови чеснови питки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.