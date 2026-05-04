20 медала и отлично представяне за „Мега спорт“ на държавното първенство по спортна аеробика

С 20 медала и отлично представяне на състезателите от „Мега Спорт“ на Държавното първенство по спортна аеробика за деца, юноши и девойки клас А, което се проведе в град Пловдив, зала „Строител“ от 02.05.2026 до 03.05.2026 г.
Ето и класирането:
Възрастова група 7-8 години:
- Индивидуално момичета:
1 място - Карен Мюмюн
2 място - Мишел Иванова
3 място - Есила Рамадан
4 място - Илина Тракова
8 място - Бориса Недева
9 място - Мария Плахова
- Тройки:
1 място - Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова
- Групи:
1 място - Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова, Есила Рамадан, Мишел Иванова
3 място - Бориса Недева, Сема Сеид, Диляна Проданова, Дерин Ремзи, Елиф Неджат
Възрастова група 9-11 години:
- Индивидуално момичета:
2 място - Мария Костова
7 място - Мейра Йълдъз
- Тройки:
1 място - Дария Христова, Мейра Йълдъз, Мариела Тодорова
5 място - Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева
- Групи:
3 място - Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Симай Мехмед, Мариела Тодорова
4 място - Дария Христова, Мейра Йълдъз, Катрин Манзурска, Виктория Ганева, Берфин Хюсеин
Възрастова група 12-14 години:
- Индивидуално момичета:
2 място - Никол Стоилова
5 място - Аделина Некезова
7 място - Джемре Стефанова
9 място - Галина Стоянова
12 място - Златимира Хаджикулова
- Тройки:
1 място - Никол Стоилова, Джемре Стефанова, Аделина Некезова
- Групи:
1 място - Никол Стоилова, Аделина Некезова, Стефани Петкова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова
2 място - Галина Стоянова, Златимира Хаджикулова, Рая Ганчева, Весляй Яшар, Мирай Сюлейман
Възрастова група 15-17-годишни:
- Индивидуално девойки:
1 място - Неда Запрянова
3 място - Стефани Лечева
5 място - Магдалена Хаджиева
7 място - Мария Вълчева
- Индивидуално юноши:
1 място - Атанас Благоев
- Смесени двойки:
1 място - Атанас Благоев, Стефани Лечева
- Тройки:
2 място - Мария Вълчева, Стефани Лечева, Неда Запрянова
4 място - Магдалена Хаджиева, Атанас Благоев, Михаела Стоилова
Групи:
1 място - Неда Запрянова, Мария Вълчева, Кристина Костова (СК „АМД“), Виктория Крушарска (СК „АМД“), Теодора Рибарова (СК „АМД“)
2 място - Магдалена Хаджиева, Мария Черпокова (СК „АМД“), Ива Агова (СК „АМД“), Ивайла Чакмакова (СК „АМД“), Анна Пашова (СК „АМД“)
От клуб "Мега спорт" поздравяваме всички състезатели и треньори за успехите и положения труд.
Източник: Haskovo.NET