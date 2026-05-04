20 медала и отлично представяне за „Мега спорт“ на държавното първенство по спортна аеробика

С 20 медала и отлично представяне на състезателите от „Мега Спорт“ на Държавното първенство по спортна аеробика за деца, юноши и девойки клас А, което се проведе в град Пловдив, зала „Строител“ от 02.05.2026 до 03.05.2026 г.

Ето и класирането:

Възрастова група 7-8 години:

- Индивидуално момичета:

1 място - Карен Мюмюн

2 място - Мишел Иванова

3 място - Есила Рамадан

4 място - Илина Тракова

8 място - Бориса Недева

9 място - Мария Плахова

- Тройки:

1 място - Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова

- Групи:

1 място - Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова, Есила Рамадан, Мишел Иванова

3 място - Бориса Недева, Сема Сеид, Диляна Проданова, Дерин Ремзи, Елиф Неджат

Възрастова група 9-11 години:

- Индивидуално момичета:

2 място - Мария Костова

7 място - Мейра Йълдъз

- Тройки:

1 място - Дария Христова, Мейра Йълдъз, Мариела Тодорова

5 място - Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева

- Групи:

3 място - Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Симай Мехмед, Мариела Тодорова

4 място - Дария Христова, Мейра Йълдъз, Катрин Манзурска, Виктория Ганева, Берфин Хюсеин

Възрастова група 12-14 години:

- Индивидуално момичета:

2 място - Никол Стоилова

5 място - Аделина Некезова

7 място - Джемре Стефанова

9 място - Галина Стоянова

12 място - Златимира Хаджикулова

- Тройки:

1 място - Никол Стоилова, Джемре Стефанова, Аделина Некезова

- Групи:

1 място - Никол Стоилова, Аделина Некезова, Стефани Петкова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова

2 място - Галина Стоянова, Златимира Хаджикулова, Рая Ганчева, Весляй Яшар, Мирай Сюлейман

Възрастова група 15-17-годишни:

- Индивидуално девойки:

1 място - Неда Запрянова

3 място - Стефани Лечева

5 място - Магдалена Хаджиева

7 място - Мария Вълчева

- Индивидуално юноши:

1 място - Атанас Благоев

- Смесени двойки:

1 място - Атанас Благоев, Стефани Лечева

- Тройки:

2 място - Мария Вълчева, Стефани Лечева, Неда Запрянова

4 място - Магдалена Хаджиева, Атанас Благоев, Михаела Стоилова

Групи:

1 място - Неда Запрянова, Мария Вълчева, Кристина Костова (СК „АМД“), Виктория Крушарска (СК „АМД“), Теодора Рибарова (СК „АМД“)

2 място - Магдалена Хаджиева, Мария Черпокова (СК „АМД“), Ива Агова (СК „АМД“), Ивайла Чакмакова (СК „АМД“), Анна Пашова (СК „АМД“)

От клуб "Мега спорт" поздравяваме всички състезатели и треньори за успехите и положения труд.