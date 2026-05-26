От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Масирани бойни колони на България, Турция, Румъния и САЩ се придвижват към военен полигон „Корен“

Мащабно придвижване на военнослужещи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ („STRIKE BACK 26“) на учебен полигон „Корен“ край Хасково, съобщава на официалния си сайт Министерството на отбраната.

В учението ще участват военнослужещи от Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ, Турция и Многонационалната бойна група на НАТО в страната.

На 31 май и 1 юни формированията от ротационния контингент на Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон „Ново село“ към Хасково.

На 1 юни към тях ще се присъединят и представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Читатели на Haskovo.net съобщиха, че са забелязали военни колони с турски и румънски отличителни знаци в района на Хасково. От военното министерство уточняват, че става въпрос за планирано придвижване на войски, а не за извънредна ситуация. Водачите са длъжни да осигурят безпрепятствено преминаване и да не влизат в колоните. Умоляват се всички граждани да следват разпорежданията на българската Пътна и Военна полиция, които придружават ешелоните по пътищата на областта и страната.

    

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от България

Деца са съучастници в отнемане на кола, заловиха дрогиран водач
Деца са съучастници в отнемане на кола, заловиха дрогиран водач
преди 49 минути
Слънчево и топло – градусите скачат до 28
Слънчево и топло – градусите скачат до 28
преди 2 часа
Абитуриентите на СУ „Паисий Хилендарски“ с незабравим и емоционален бал
Абитуриентите на СУ „Паисий Хилендарски“ с незабравим и емоционален бал
преди 12 часа
Хасково аплодира звездния випуск 2026 на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“
Хасково аплодира звездния випуск 2026 на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“
преди 13 часа
20-годишна се обърна с „Ауди“ по пътя Хасково – Кърджали
20-годишна се обърна с „Ауди“ по пътя Хасково – Кърджали
преди 18 часа
Красивите абитуриенти на ПГЛП „Райна Княгиня“ празнуваха бал в Хасково
Красивите абитуриенти на ПГЛП „Райна Княгиня“ празнуваха бал в Хасково
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Shaboozey - Born To Die

Случаен виц

Деца са съучастници в отнемане на кола, заловиха дрогиран водач

По-добре да се биете за нещо, отколкото да живеете за нищо. -

Последни обяви

Случайна рецепта

Мексикански шишчета със скариди
Мексикански шишчета със скариди

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.