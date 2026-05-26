Масирани бойни колони на България, Турция, Румъния и САЩ се придвижват към военен полигон „Корен“

Мащабно придвижване на военнослужещи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ („STRIKE BACK 26“) на учебен полигон „Корен“ край Хасково, съобщава на официалния си сайт Министерството на отбраната.

В учението ще участват военнослужещи от Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ, Турция и Многонационалната бойна група на НАТО в страната.

На 31 май и 1 юни формированията от ротационния контингент на Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон „Ново село“ към Хасково.

На 1 юни към тях ще се присъединят и представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Читатели на Haskovo.net съобщиха, че са забелязали военни колони с турски и румънски отличителни знаци в района на Хасково. От военното министерство уточняват, че става въпрос за планирано придвижване на войски, а не за извънредна ситуация. Водачите са длъжни да осигурят безпрепятствено преминаване и да не влизат в колоните. Умоляват се всички граждани да следват разпорежданията на българската Пътна и Военна полиция, които придружават ешелоните по пътищата на областта и страната.