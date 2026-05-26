Блъснаха 8-годишно дете, два автомобила се преобърнаха в региона

"Сузуки" помете внезапно излязло 8-годишно дете на пътя в Любимец, в петък, съобщиха от полицията. Автомобилът е управляван от 52-годишен водач от Ивайловград. Водачът е ударил с предна лява част на колата си внезапно изскочилото на платното дете, след като не е успял да го заобиколи. Момченцето е настанено за наблюдение в хасковската болница.

Водачка и пътничката й са пострадали леко в инцидент, станал в петък. В 15 часа на пътен възел за село Манастир се е движила с „Мерцедес“ 39-годишна от Кърджали, съобщават от МВР. Колата е излязла вляво от платното по посоката си на движение и се е ударила в мантинела, след което се е преобърнала в канавка. От удара са пострадали водачката и момиче на 12 години, което е било на предна дясна седалка. И двете са прегледани и освободени за домашно лечение.

„Инцидент, за който вече писахме ТУК е станал на пътя за село Долно Войводино. В 16,10 часа, 20-годишна от кърджалийското село Жинзифово е излязла в ляво по посоката си на движение и се е преобърнала в нива. Момичето е прегледано и освободено за лечение в дома си.

Пробите на водачите по всички пътнотранспортни произшествия през почивните дни са отрицателни. Съставени са им актове за ПТП.