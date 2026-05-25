Разбиха престъпна група, използвала психично болен за „муле“

Петима души са арестувани за опит за контрабанда на над 31 кг марихуана за 256,709 евро при специализирана полицейска операция на ГКПП „Капитан Андреево“. Акцията е започнала на 22 май 2026 г. от служители на ГДБОП и Агенция „Митници“.

На изход от България за Турция е спрян за митническа проверка лек автомобил „Форд“, в който са намерени множество вакуумирани пакети, съобщиха от Агенция „Митници и от Прокуратурата. Те са били укрити в специално изградени тайници в седалките на превозното средство. Установено с полеви тестове е, че пакетите съдържат марихуана и са с общо тегло над 31 килограма, възлизаща на обща стойност 256,709 евро.

В хода на предприетите действия по разследването са издирени свързаните с трафика на наркотични вещества лица. Задържан е шофьорът на автомобила – български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и е използван от групата за „муле“.

В същото време на територията на град Габрово е установен и задържан неговият попечител, а в град София са арестувани още трима мъже – лидерът на престъпната група и двама негови помощници.

Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в търговски обект – автосервиз. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Като обвиняеми са привлечени двама мъже, арестувани в столицата – Г.З. на 40 г. и И.К. на 46 г. за това, че като помагачи и в съучастие, са направили опит да изнесат през границата високорисково наркотично вещество. Задържането им е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.