Полицай осъди прокуратурата за 100 000 евро след оправдателна присъда

Полицай осъди прокуратура за 100 000 евро обезщетение за неимуществени вреди, след като е бил оправдан по повдигнато срещу него обвинение, съобщиха от Окръжния съд в Хасково.

Пътният полицай от Харманли е бил привлечен като обвиняем с постановление от 14 юни 2021 г. за това, че като младши автоконтрольор съставил талон за изследвания от 25 януари 2021 г. за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и употреба на наркотични вещества на проверен от него водач.

В документа, според прокурорите, служителят на МВР е удостоверил неверни обстоятелства, че водачът е приел показанията на дрегера и че се е подписал. Районният съд в Харманли обаче постановява оправдателна присъда.

Обезщетението трябва да бъде изплатено на полицая с лихвата, считано от 2 декември 2024 г. Държавното обвинение следва да изплати 6 377 евро възнаграждение на адвоката на оправдания. Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.