Откриха напълно обновената детска градина „Иглика“ в Хасково

Кметът на Хасково Станислав Дечев откри официално обновената сграда на ДГ №17 „Иглика“ заедно с шестгодишните Даная, Петър и Павел и директора на детското заведение Венета Тенчева. Сградата беше осветена от отец Петър.

Общата стойност на проекта е 928 598,93 евро. Финансирането е осигурено от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост – NextGenerationEU.

„Това е поредната детска градина, която обновяваме. Останаха само четири сгради – по две от тях вече се работи, а за останалите предстои ремонт. Така ще завършим пълния цикъл на модернизация на детските градини, за да осигурим на децата на Хасково безопасна и съвременна среда за развитие“, заяви Дечев.

Кметът благодари на всички, участвали в реализацията на проекта, и подчерта, че най-важната оценка за обновената база ще дойде от децата.

„Един град, който е добър за децата, е добър за всички. В Община Хасково следваме тази философия и работим за създаването на удобна, безопасна и модерна среда за най-малките“, допълни градоначалникът.

От своя страна директорът на детската градина Венета Тенчева изрази благодарност към Община Хасково за подкрепата и инвестицията в образователната инфраструктура.

„Модерното образование започва с инвестиция в качеството на детството. Няма по-добра инвестиция за бъдещето на града от уверени, щастливи и подготвени деца“, каза Тенчева.

Сградата на ДГ №17 „Иглика“, която се посещава от 140 деца, не е била основно ремонтирана от построяването си досега. В рамките на проекта са въведени мерки за енергийна ефективност клас А и е изградена фотоволтаична централа за собствени нужди. Очакваните годишни икономии на първична енергия са близо 300 MWh.

Осигурена е достъпна среда до всички нива на сградата, обособен е логопедичен кабинет, обновени са спортните площадки и е изграден природен кът в дворното пространство. Подменени са отоплителната и ВиК инсталациите, извършени са реконструкция и укрепване на сградата, както и ремонт на оградата и подпорните стени. Осигурени са ново обзавеждане и оборудване за занималните, спалните помещения, санитарните възли и зоните за игра.