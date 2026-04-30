„Китна Тракия пее и танцува“ и Фестивал на камерния танц през май

Месец май превръща Хасково в сцена на едни от най-ярките културни събития в региона, с два емблематични форума – Фестивала на камерния танц и Националния събор „Китна Тракия пее и танцува“. Те събират артисти и публика от цялата страна и утвърждават града като важен културен център. В дните от 1 до 3 май сцената на ОП „Младежки център“ ще бъде домакин на XXIII Национален фестивал на камерния танц. Събитието е сред най-престижните в областта на съвременния и класически танц в България и всяка година представя селекция от впечатляващи хореографии и млади таланти.

Фестивалът дава възможност на танцьори и хореографи да експериментират с форма, движение и изразност. Публиката ще има шанс да се наслади на разнообразни стилове – от модерен танц до неокласика, както и на смели авторски интерпретации. Събитието не само популяризира танцовото изкуство, но и създава пространство за диалог между поколения творци.

От 15 до 17 май парк „Кенана“ ще се изпълни с ритмите на българския фолклор по време на 60-ото издание на Националния събор „Китна Тракия пее и танцува“. Това е едно от най-обичаните и мащабни събития в културния календар на региона.

Съборът събира стотици самодейни състави, певци, танцьори и инструменталисти от цяла България, които представят богатството на тракийската и националната фолклорна традиция. Посетителите могат да се насладят на автентични носии, народни песни, хора и обичаи, предавани през поколенията.

„Китна Тракия пее и танцува“ не е просто фестивал – той е празник на българската идентичност, място за среща между минало и настояще, както и възможност младите да се докоснат до корените си. Освен тези два водещи акцента, май предлага и разнообразие от концерти, театрални постановки, изложби и празнични инициативи. Културният календар на Хасково през 2026 г. демонстрира живия дух на града и ангажираността му към изкуството във всичките му форми.

Съчетанието между съвременен танц и автентичен фолклор прави май особено привлекателен за жители и гости на града. Независимо дали сте почитател на модерното изкуство или на традиционната българска култура, Хасково предлага преживявания, които вдъхновяват и обединяват.

Ето и целия афиш за май:

1 – 3 май

ОП „Младежки център“

XXIII Национален фестивал на камерния танц

5 май

ОНЧ „Заря-1858“

19:00 ч.

Младежки музикален фестивал „СОЛИСИМИ“

Концерт с произведения на Йохан Себастиан Бах, Антонио Вивалди, Волфганг Амадеус Моцарт и др.

Диригент: Цанислав Петков

6 май – Гергьовден

пл. „Свобода“

11:00 ч.

Честване на Гергьовден – Ден на храбростта и Българската армия

концерт на народните певици Калина и Невена

9 май

11:00 ч., ОП „Младежки център“

„Жабокът-принц“ по Братя Грим (гостува театър от Сливен)

11:30 ч., Регионална библиотека „Христо Смирненски“

Среща с Зорка Угринова

12:00 ч., пл. „Свобода“

Отбелязване на Ден на Европа

19:00 ч., ОНЧ „Заря-1858“

„Роднини“ – комедия от Орлин Дяков

12 май

ОНЧ „Заря-1858“

19:00 ч.

Концерт на дует „Мания“

14 май

18:30 ч.

„В света на Чудомир и Николай Хайтов“

по Чудомир и Николай Хайтов

15 – 17 май

Парк „Кенана“

60-и Национален събор „Китна Тракия пее и танцува“

20 май

18:30 ч.

„Като трохи на прозорец“ от Нийл Саймън

21 май

19:00 ч.

„Клас стани, клас мирно“

с участието на Здрава Каменова

23 май

Регионален исторически музей – Хасково

18:00 – 24:00 ч.

Европейска нощ на музеите

Тема: Вечер на индийската култура

24 май

10:30 ч., пл. „Свобода“

Ден на светите братя Кирил и Методий

Празнично честване на българската писменост и култура

27 май

19:00 ч.

„Френска целувка“ – концерт-спектакъл

с участието на Държавна опера – Бургас

28 май

17:30 ч., Къща музей „Кирково училище“

Фотоалбум на Мария Боришева

18:00 ч., камерна зала

„Дъждовното графство“ по Петър Ванчев

19:00 ч.

„Червено Speedo“ – театър от Шумен

29 май

17:30 ч., ХГ „Форум“

Изложба „Елементи“

18:30 ч., ОНЧ „Заря-1858“

„От втори поглед“ от Щефан Лак