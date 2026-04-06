Заловиха пикап с насипни животински вътрешности, превозвани незаконно

Незаконен превоз на животински вътрешности в разрез с всякакви хигиенни и нормативни изисквания е установен от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Хасково. Шофьорът е заловен с помощта на Районното управление на МВР в града и ще бъде глобен, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

При рутинен преглед на социалните мрежи на инспекторите от ОДБХ са забелязали снимка на пикап с открита каросерия, пълна с животински вътрешности. Според автора на публикацията по време на движението от автомобила върху шосето е изтичала кръв.  

Шофьорът е обяснил, че е намерил животинските вътрешности „на поляна край пътя“ и ги натоварил на пикапа за храна на неговите пет кучета. Не е известен произходът на продуктите, нито да ли са от здрави или болни животни.

Агенцията стриктно следи за нарушения на законите за храните и за ветеринарномедицинската дейност във всички информационни канали, включително онлайн. Социалните мрежи се проверяват редовно за обяви за незаконна търговия с храни и други нерегламентирани дейности, допълват от БАБХ.

Източник: Haskovo.NET

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.

Коментари в сайта (3)

  • 1
    Пъ
    Пъпеша
    12 -2
    13:14, 6 апр 2026
    Бъхлария наречена така от един министър на статуквото се напълни с клоуни на държавна издръжка които гласуват под строй.Идиоти които глобят за щяло и не щяло за да се напълни бюджета.Решението е лесно 40процента от тоя раздут щат се праща на борсата да реди пасианси.
    Отговор
    • ИК
      и като ти
      7 0
      13:34, 6 апр 2026
      потрябва някакъв документ или подадеш сигнал срещу комшията ше има да чакаш с месеци, хаха
    • Пъ
      Пъпеша
      4 -1
      14:37, 6 апр 2026
      Не че нещо ама и сега чакаш с месеци даже с години въпреки големия щат на избирателите
Лекарската колегия в Хасково подкрепя исканото повишение на цените на медицинските услуги
Лекарската колегия в Хасково подкрепя исканото повишение на цените на медицинските услуги
преди 1 час
преди 2 часа
преди 2 часа
преди 2 часа
преди 2 часа
