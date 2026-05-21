Божидар Саръбоюков с ново участие в Диамантената лига тази събота

Божидар Саръбоюков ще запише второто си участие в Диамантената лига в Китай. След второто си място в Шанхай преди дни този път харманлийският лекоатлет ще участва на състезанието в Сямън.

В Шанхай Божидар завърши с резултат 8.07 метра, а победата с 8.43 м. бе за Матия Фурлани.

Следващият турнир от най-престижната верига е на 23 май (събота). Там националният рекордьор в скока на дължина ще се изправи срещу едни от най-големите имена в дисциплината, сред които Матия Фурлани и Милтиадис Тентоглу.

Зимният сезон бе много силен за Божидар, който стана световен бронзов медалист, а освен това за известно време бе лидер в световната ранглиста с 8.45 м. Резултат, постигнат в рамките на турнира от „Златния атлетически тур“ на Световната атлетика в Белград.

Летния сезон също започна добре с второто място в Шанхай.