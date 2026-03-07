Димитър Карамфилов: Божидар винаги успява да ме изненада

Имената на Божидар Саръбоюков и на Димитър Карамфилов все по-често се срещат в спортните новини, както у нас, така и в чужбина. През последните години Божидар се разви толкова много, че последваха редица успехи. През 2025-а стана европейски шампион в скока на дължина в зала, последва и пето място на Световно първенство на открито. Новият сезон започна по още по-впечатляващ начин. Божидар на няколко пъти подобри националния рекорд на България в сектора, а с 8.45 метра на този етап е водач в световната ранглиста за сезона. Редом до него във всяко едно състезание е треньорът му Димитър Карамфилов. Екип на Haskovo.net и eTV се срещна с наставника 2 седмици преди той и възпитаникът му да заминат за Полша, където ще се проведе Световното първенство по лека атлетика за мъже и жени в зала.

Господин Карамфилов. Вече се подготвяте с Божидар за Световното първенство в Полша. Без съмнение сезонът започна много силно за вашия възпитаник. Плод на какво е неговото представяне през изминалите два месеца?

– Започнахме подготовката малко по-късно, заради Световното първенство през месец септември миналата година. Затова и започнахме малко по-интензивно в сравнение с предишни години. Продължихме в много добра насока, подобрихме много качества, като взривна сила, бързина, издръжливост, скокова издръжливост и оттам дойдоха резултатите. Единствено ни куцаше техниката – бягане по разбега и отскока, но и това нещо успяхме да коригираме и се получиха нещата, както ги бяхме планирали.

Изненада ли Ви с нещо Божидар от началото на този зимен сезон?

– Божидар винаги успява да ме изненада! Когато правим тренировки за качества, той винаги успява да си подобри резултатите, дори и да сме мислели, че тези резултати в близко бъдеще няма да може да ги подобри. Тази година личните му резултати са почти на всеки показател и то с доста добър резултат.

Държавният шампионат бе наскоро. Там Божидар направи впечатляващ требъл (б.а. Божидар спечели три титли), който не остана незабелязан и от водещи световни медии.

– Беше много рисково да участваме и на трите дисциплини на Държавното първенство. Обсъдихме го, аз не бях много съгласен, но той каза, че иска да участва и на трите дисциплини – висок, дълъг и троен скок. Каза, че иска да се забавлява. Отначало бяха записани само двете дисциплини – троен и дълъг скок, но след Балканското първенство реши да участва и на висок скок. Направихме една тренировка, може би две седмици преди Държавния шампионат, поне да уточним разбега. С лекота скочи 205, 210, 215 и 220 см. Тогава се съгласих да участва и на висок скок.

Всички погледи са насочени към Световното първенство в град Торун, Полша. С какви очаквания заминавате?

Очакванията на всички са много големи. Това е жив човек, всичко може да се случи. Дай Боже всичко да премине гладко в подготовката. Шампионатът е от 20 до 22 март. Ще видим какво ще стане в Полша. Никога не искам предварително да давам прогнози, защото когато съм ги давал и съм говорил преди състезание за очаквани големи резултати, не са ставали. Затова засега ще запазя очакванията за себе си.

В Полша ще има голяма конкуренция в скока на дължина.

– Все пак ще участват най-добрите в света. Сред тях са Тентоглу, Фурлани, както и водещи състезатели от САЩ, Ямайка, Австралия и от европейски страни, които могат да скочат над 8.30 метра. За наша радост Божидар в момента е водач в световната ранглиста с 8.45 м. Затова другите състезатели изпитват респект към него. Знаят, че участват с един състезател, който през тази година върви само нагоре.