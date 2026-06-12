Адвокат не допусна проверяващи от Община Хасково в имота си на ул. „Цар Страшимир“

Група граждани блокираха достъпа до частен имот на ул. „Цар Страшимир“ 17 в Хасково и не допуснаха проверяваща общинска комисия. Инспекторите трябваше да установят какви строително-монтажни работи са извършени в имота и дали има превишаване на разрешените от Общината дейности. Сред групата беше и собственикът на имота адвокат Димитър Митрев. Той заяви, че няма да допусне проверяващите общински служители и придружаващите ги полицаи до имота си. Юристът се позова на решение на Върховния административен съд по казуса от април миналата година.

Сред гражданите, които подкрепяха Митрев беше и почти цялото ръководство на ПП „Продължаваме промяната“ в Хасково. Митрев беше кандидат за народен представител в тяхната листа на последните парламентарни избори на 19 април т.г. Както вече писахме, Митрев и Община Хасково са в тежък спор за имота. И двете страни имат своите аргументи ТУК .

Това не е първият случай, в който собственикът отказва да допусне проверяващи в имота си. Досега след всеки отказ Димитър Митрев е бил глобяван. Адвокатът е убеден, че не е нарушил закона и става дума за опит за политическа репресия срещу него и семейството му. Очаква отново да бъде глобен от Община Хасково, както и след предишните осуетени проверки. Санкциите ще бъдат оспорени в съда, което ще отнеме време.