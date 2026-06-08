Социалните услуги в Хасково вече имат собствени фотоволтаични източници

Община Хасково изпълни проект за инсталиране на 7 фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствена консумация в 7 сгради на социални услуги. Над 180 потребители вече ползват зелена енергия в Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Общностен център за деца и семейства, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на ул. „Единство“, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на ул. „Съгласие“, Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ и Дневен център за пълнолетни деца с увреждания (две услуги в една сграда на ул. „Славянска“). Общата мощност на изградените слънчеви централи е 145 kW. Благодарение на тях ще бъде постигната минимум 30% икономия на енергия.

В рамките на проекта е закупен и електрически автомобил, изградена е и зарядна станция. Така освен зелена енергия за сградите е осигурен и екологично чист транспорт за социалните институции. Инвестицията е по проект „Повишаване на енергийната ефективност в сектора на социалните услуги в община Хасково“ и се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост. Стойността е 586 037,89 лева.

„След като въведохме изцяло екологичен градски транспорт с нови електроавтобуси, направихме следващата ни голяма социална инвестиция в сферата на енергийната ефективност. Това е бъдещето на модерните градове и още една стъпка към зелен и чист град, която правим заедно“, коментира кметът на Община Хасково Станислав Дечев. Той благодари на екипите на социалните услуги в Хасково за разбирането и професионалното отношение по време на изпълнението на проекта.