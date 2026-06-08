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18-годишен ограби заспал на пейка мъж в центъра на Хасково

18-годишен е задържан за кражба в Хасково, съобщиха от полицията.

Вчера в 5 часа в управлението в областния град е постъпил сигнал от мъж на 74 г. Той признал, че късно вечерта предната нощ е излязъл от питейно заведение в центъра на града, след което заспал на близка пейка. Събуждайки се установил, че му липсват телефона и 670 евро.

В хода на работата, служителите са заловили младежа от село Георги Добрево, познат им с подобните си прояви. Той направил самопризнания и върнал част от откраднатото. Образувано е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    Бъ
    бъзз
    6 -2
    16:02, 8 юни 2026
    Имал 670 евро, а спи по пейките.
    Скръндза.
    Отговор
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