18-годишен ограби заспал на пейка мъж в центъра на Хасково

18-годишен е задържан за кражба в Хасково, съобщиха от полицията.

Вчера в 5 часа в управлението в областния град е постъпил сигнал от мъж на 74 г. Той признал, че късно вечерта предната нощ е излязъл от питейно заведение в центъра на града, след което заспал на близка пейка. Събуждайки се установил, че му липсват телефона и 670 евро.

В хода на работата, служителите са заловили младежа от село Георги Добрево, познат им с подобните си прояви. Той направил самопризнания и върнал част от откраднатото. Образувано е досъдебно производство.