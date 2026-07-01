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Двама са задържани за кражби от кола и жилище

Двама души са задържани за кражби в Хасковска област, съобщиха от полицията.

46-годишен е арестуван в Любимец. Това е станало след сигнал от любимчанка, която заявила, че от незаключената ѝ кола, паркирана пред дома ѝ на улица „Васил Левски“, са откраднати електронен кантар и калкулатор. След довеждането на мъжа в управлението, той признал за стореното от него и предал с протокол откраднатите вещи. Задържан е до 24 часа.

Също за кражба в управлението в Димитровград е бил доведен мъж на 31 г. от село Длъгнево, който проникнал в дома на своя съселянка и задигнал 10 евро. Той също направил самопризнания.

Източник: Haskovo.NET

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