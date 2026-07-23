Задържаха мъж да краде гумите на паркирана кола

31-годишен мъж е бил задържан на място от полицейски служители в Харманли, докато извършвал кражба от паркиран автомобил, съобщиха от ОДМВР – Хасково.

Инцидентът е станал вчера около 10:30 часа. Полицаите засекли извършителя на място, докато той демонтирал с крик гумите и джантите от лек автомобил „Шкода“.

При последвалия оглед на района органите на реда открили вече свалените автомобилни части, които били укрити в тревата на около 30 метра от превозното средство.

Извършителят е задържан с полицейска мярка. По случая е образувано производство.