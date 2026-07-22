ОФК „Хасково“ стартира сезона с домакинство

Жребият за началото на новия сезон в Трета Югоизточна лига бе теглен днес на събрание на БФС в Пловдив. Отборът на ОФК „Хасково“ ще започне участието си в първенството с домакинство. В първи кръг тимът на Живко Желев ще приеме „Гигант“ (Съединение). Мачът е на 7 август, петък от 18:00 часа. Във втори кръг хасковлии отново ще са домакини. На 15 август на „Ямача“ ще пристигне „Розова долина“. Първото гостуване на ОФК „Хасково“ ще бъде чак в трети кръг. Тогава отборът ще пътува до Пловдив за двубой с „Марица“.

Както вече писахме, тази събота (25 юли) ОФК „Хасково“ ще изиграе третата си контрола от предсезонната подготовка. Приятелската среща е с „Родопа“ (Смолян). Все още се уточнява къде ще се проведе проверката.