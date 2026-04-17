ОФК „Хасково“ прегази Димитровград с 4:0 в голово шоу на „Ямача“

    ОФК „Хасково“ спечели категорично регионалното дерби срещу ФК „Димитровград“ в среща от футболното първенство на Трета лига. Въпреки че първото полувреме завърши без отбелязани голове, домакините наложиха пълна доминация след почивката и реализираха четири безответни попадения във вратата на гостите.

    Над всички в мача бе Христо Бойков, който се разписа на два пъти, а по един гол за изразителния успех добавиха Християн Василев и Мирослав Илиев.

    В следващия кръг на 25 април от 17:00 часа хасковлии предприемат трудно гостуване на „Нефтохимик“ в Бургас. По същото време отборът на Димитровград ще домакинства на „Секирово“ (Раковски) в опит да се реваншира за тежкото поражение.

     
    Източник: Haskovo.NET

    РИК – Хасково и зала „Дружба" в пълна готовност за изборния ден
