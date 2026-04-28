ОФК „Хасково“ с два мача през седмицата. Юлий Шекеров и Тейнур Марем са под въпрос

В рамките на 4 дни отборите от Трета Югоизточна лига ще изиграят по два мача. ОФК „Хасково“ ще бъде домакин и в двете си срещи тази седмица. Утре от 17:00 часа тимът на Живко Желев посреща 16-ия в таблицата „Локомотив II“ (Пловдив).

Под въпрос за двубоя от междинния 32-ри кръг са двама от основните играчи на тима. Все още не е решено дали Тейнур Марем ще участва, Юлий Шекеров пък пропусна последните няколко срещи, заради контузия и ще се решава в последния момент дали ще играе срещу "смърфовете".

"Очаква ни поредният тежък мач, но мисля, че можем да го спечелим. Локомотив е добър отбор според мен, но страдат от това, че темпото в мачовете не е високо. Иначе са много добре физически. Трудно им е да отговорят на някои по-сериозен натиск на по-опитните състави в шампионата. Сега разполагат и с един от най-добрите треньори в групата Христо Телкийски“, коментира пред официалния сайт на клуба старши треньорът Живко Желев.

В събота хасковлии отново са домакини. Този път на третия в таблицата „Ямбол“. Този двубой е от 18:00 часа. Хасковлии са в серия от пет мача без поражение.