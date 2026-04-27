Осъдиха на две години условно нападател на ветеринарен лекар

    Нападател на ветеринарен лекар е осъден на две години затвор от районния съд в Димитровград. Инцидентът е от 14 февруари 2025 година. Тогава Христо Митев и негов приятел започнали да ритат кучето на Димо Йотов.
     
    Ветеринарният лекар се опитал да защити домашния си любимец, но Митев го нападнал и ударил с метална тръба. 
     
    Осъденият се задължава да  плати на Йотов 6 135 евро обезщетение за причинени неимуществени вреди, както и съдебни разноски на стойност 665 евро. 
     
    Присъдата на димитровградските магистрати подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Хасково. 
     
     
     
    Източник: Haskovo.NET

    Нов скок на цените в Хасково: Хлябът и закуските поскъпнаха след горивата
    Две титли и още три отличия за състезателите на хасковския клуб по кудо
    Нов скок на цените в Хасково: Хлябът и закуските поскъпнаха след горивата

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

