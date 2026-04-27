Осъдиха на две години условно нападател на ветеринарен лекар

Нападател на ветеринарен лекар е осъден на две години затвор от районния съд в Димитровград. Инцидентът е от 14 февруари 2025 година. Тогава Христо Митев и негов приятел започнали да ритат кучето на Димо Йотов.

Ветеринарният лекар се опитал да защити домашния си любимец, но Митев го нападнал и ударил с метална тръба.

Осъденият се задължава да плати на Йотов 6 135 евро обезщетение за причинени неимуществени вреди, както и съдебни разноски на стойност 665 евро.

Присъдата на димитровградските магистрати подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Хасково.