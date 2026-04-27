Две титли и още три отличия за състезателите на хасковския клуб по кудо

Два златни, един сребърен и два бронзови медала спечелиха състезателите на хасковския клуб по кудо в рамките на Държавното първенство. Шампионатът се приведе в зала „Хеброс“ в Харманли на 26 април.

Валери Пенчев стана шампион при мъжете в тежка категория индекс 270+. Той стигна до златния медал по категоричен начин, за което и бе отличен със специална награда от федерацията.

Титла в Харманли завоюва и Тихомир Иванов. Той стигна до златния медал в индекс 260 след впечатляваща победа с хайкик.

Атанас Иванов добави към актива на отбора сребърен медал в индекс 260 и бронзов в индекс 270. Христиан Ямболиев завоюва бронзов медал в индекс 270.

„Тодор Ангелов остана на крачка от отличията след много оспорвана и сърцата битка, но загуби чрез съдийско решение поради наказания“, заяви треньорът на хасковския клуб Радослав Русев.