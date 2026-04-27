От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Две титли и още три отличия за състезателите на хасковския клуб по кудо

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Два златни, един сребърен и два бронзови медала спечелиха състезателите на хасковския клуб по кудо в рамките на Държавното първенство. Шампионатът се приведе в зала „Хеброс“ в Харманли на 26 април. 

    Валери Пенчев стана шампион при мъжете в тежка категория индекс 270+. Той стигна до златния медал по категоричен начин, за което и бе отличен със специална награда от федерацията.

    Титла в Харманли завоюва и Тихомир Иванов. Той стигна до златния медал в индекс 260 след впечатляваща победа с хайкик.

    Атанас Иванов добави към актива на отбора сребърен медал в индекс 260 и бронзов в индекс 270. Христиан Ямболиев завоюва бронзов медал в индекс 270.

    „Тодор Ангелов остана на крачка от отличията след много оспорвана и сърцата битка, но загуби чрез съдийско решение поради наказания“, заяви треньорът на хасковския клуб Радослав Русев. 

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Нов скок на цените в Хасково: Хлябът и закуските поскъпнаха след горивата
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Miley Cyrus - Jaded

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Петел каша
    Петел каша

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.