Младежи замърсяват редовно „Кенана“ с опаковки и бутилки от райски газ

Да изхвърлиш отпадъците си на метър от контейнера и да не ти пука. На тази гледка се натъкват всяка сутрин живеещи във вилна зона „Кенана“. Едно от местата, на които най-често могат да се видят изхвърлени отпадъци е района около заграждението за кучета. На близкия паркинг и тревните площи ежедневно има всякакви боклуци – опаковки от хранителни продукти и от напитки, найлонови торби, хартия, балони и опаковки от райски газ.

„Всяка сутрин гледката е една и съща. Паркингът и прилежащите територии са осеяни с боклуци. По-странното е, че контейнерът е на метър-два от отпадъците“, заявиха читатели на Haskovo.net.

Те допълниха, че вечер редовно по главния път се правят гонки. Хората призоваха полицаите по-често да обикалят в района, за да не се стигне до тежки катастрофи.